اليوم .. تسيير 136 رحلة طيران داخلية وخارجية



كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، الجمعة، تسيير 136 رحلة دولية وداخلية تنظمها مختلف شركات الطيران إلى عدة وجهات فى العالم، لنقل ما يقرب 15780 راكب من مختلف الجنسيات .

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات اليوم الجمعة تعد الأكبر نسبة منذ بدء استئناف حركة الطيران، بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن رحلات البون تتضمن 67 رحلة سفر، تنقل على متنها 5462 راكبا، بينما يصل المطار 69 رحلة على متنها 10318 راكبا، قادمة من عدة وجهات أمريكية وأوروبية وعربية وآسيوية وافريقية .

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم السلطات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .