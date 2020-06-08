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قبل الأخيرة.. وزير الكهرباء يعلن الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح غدا

11:56 ص الإثنين 08 يونيو 2020
قبل الأخيرة.. وزير الكهرباء يعلن الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح غدا

الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

يعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء والزيادة قبل الأخيرة وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء، في موتمر صحفي غدا بمقر ديوان عام الوزارة.

كانت أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الحالي 2020/2019، والتي تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضي، كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرشا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا)

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

جدير بالذكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.​

محمد شاكر وزير الكهرباء زيادات الكهرباء

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