"منجم ذهب".. غرفة السياحة تطالب بالاهتمام بالسياحة العربية والإلكترونية

كتب- يوسف عفيفي:

دعا محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، المستثمرين والعاملين بالقطاع إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة العربية والاستفادة منها قدر اﻹمكان، بدء من المغرب وحتى الكويت باعتبارهم منجم ذهب لمصر.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة تشغيل الفنادق بعد الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتشغيل السياحة الداخلية.

وقال فاروق لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن الطباع والعادات والتقاليد العببية قريبة من المصرية، متابعًا: "إحنا عارفين بعض وطباعنا مثل طباعهم وهم يريدون الخروح من بلدهم ويبحثون عن التنزه والفسحة".

وأضاف أن أول دولة تسعى للحصول على أخذ الأعمال -بيزنس- من السوق العربي الإمارات - دبي- وفتحت حجوزات ونحن يجب أن نكون معهم ولا نتركهم فرادى.

وعن السياحة الأوروبية، قال فاروق، سنشاهد مفاجآت جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل التعايش مع كورونا وتحسن الأمور بعد فتح أوروبا حتى شهر يوليو المقبل من خلا الجداول التي وضعتها.

وتابع: "هناك مفاجآت جديدة قريبة جدًا وبشرة خير للقطاع السياحي المصري، بالإضافة إلى وجود مفاوضات جارية مع أكثر من عدة دول أوروبية وعلى رأسهم ألمانيا لعودة السياحة مرة أخرى، واحتمال كبير الغردقة على جدول الرحلات الأوروبية في القريب العاجل".

وأشار فاروق، إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة الإلكترونية أيضًا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا المستجد، كونها المستقبل الذي نسعى إليه، متابعًا: "كورونا ستحول الجميع إلى السياحة الالكترونية سواء برضانا أو غصب عننا.. وشاءت الأقدار أن يتحول العالم وكل شيئ أصبح عبر الأبليكشن" قائلًا: "كورونا خدمتنا للتحول التكنولوجي".