"الإسكان": رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية بمدينتي العبور و6 أكتوبر

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية المختلفة بمدينة العبور، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الثاني محلية 34، وذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات بالمدينة.

وأضاف عمران، أنه كلف مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا إلزام الشركات العاملة بالمشروعات باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار رفع كفاءة الطرق وأعمال تنسيق الموقع بمنطقة غرب سوميد، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعاً لظهور المدينة بالمظهر الجمالي اللائق بها.