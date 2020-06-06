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​في التاسعة مساء غدٍ.. باليه زوربا على قناة الثقافة بـ"يوتيوب"

10:59 م السبت 06 يونيو 2020
​في التاسعة مساء غدٍ.. باليه زوربا على قناة الثقافة بـ"يوتيوب"

وزارة الثقافة

(مصراوي):

تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على قناتها بموقع "يوتيوب" عرض الباليه العالمي الشهير زوربا.

وتقدم العرض فرقة باليه أوبرا القاهرة بمشاركة كورال أكابيلا ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وإخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل.

يذكر أن باليه زوربا قدم لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971 حينما شاهده 200 متفرج، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998.

وحقق العرض أعلى معدلات الحضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988 كما طاف مسارح أكثر من 15 دولة شاهده خلالها 2 مليون متفرج.

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وزارة الثقافة يوتيوب باليه زوربا عبدالمنعم كامل مهرجان كركالا الموسيقي

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