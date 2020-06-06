تحذير لتركيا ومبادرة من 8 بنود.. تفاصيل "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية (فيديو)

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهود البرلمان الليبي والجيش الوطني مكنت من التوصل إلى مبادرة شاملة؛ لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي: التنسيق المستمر في ليبيا لمواجهة تداعيات تنذر بتطورات إقليمية، وانطلاقًا من حرص مصر على تحقيق استقرار ليبيا خاصة وأنه جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفي إطار العلاقات بين البلدين تم دعوة رئيس البرلمان الليبي والقائد العام للقوات المسلحة للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع.

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