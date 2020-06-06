وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبو قير بالإسكندرية.. وتشكر الأطقم الطبية

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى أبوقير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن الوزيرة استهلت الوزيرة جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، وضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة من الإصابة بالفيروس.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات، كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والآشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

كما تابعت الوزيرة دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، وشددت مجددا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.

وحرصت خلال جولتها بالمستشفى على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

كما حرصت الوزيرة على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مضيفًا أن الأطقم الطبية حرصت على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم ودعمها الدائم لهم.