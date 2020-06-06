بحث أحوال المصريين العائدين من الخارج يستحوذ على اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

حاز اجتماع المجموع الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لدراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين العائدين من الخارج على اهتمامات الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية"، الصادرة صباح السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

حيث ركزت الصحف الثلاث على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، والتي أكد خلالها أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين العائدين من الخارج، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التي يتمتعون بخبرات فيها من واقع استمارات البيانات التي ملؤها خلال إقامتهم بالحجر الصحي؛ من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.

ولفتت الصحف إلى تصريحات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بالانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ 90 عربة سكك حديدية إسباني (درجة أولى وثانية مكيفة) وجار تطوير 200 عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع "سيماف" في ورش "أبو راضي" وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وأوضح الوزير، أنه تم إبرام عقد توريد 6 قطارات متكاملة بالإضافة لعقد صيانة 6 سنوات مع شركة إسبانية بـ 157 مليون يورو، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداوله.

كما سلطت الصحف الثلاث الضوء على إقامة صلاة الجمعة بالأزهر الشريف للمرة الأولى بعد توقف 70 يوما بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط مع اتباع الإجراءات الاحترازية من الوباء، وبثها على شاشات التليفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

وأشارت إلى تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي أعلنت فيها عن نجاح حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس.

وقالت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة الحقن بالبلازما لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات الوزارة، كما تم توفيرها لاثنين من المستشفيات الجامعية وأظهرت التجربة نتائج مبشرة من خلال نسب التعافي وتقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت زايد، أن التجربة تمت من خلال فريق بحثي تابع لخدمات نقل الدم القومية، والذي يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة وتتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم.

كما تناولت الصحف مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

وشدد شكري - خلال القمة - على ضرورة ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح جماح تنظيم "داعش" وعدم استغلاله جائحة كورونا لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة.

وفي الشأن الدولي، نشرت صحيفة "الأهرام" تصريحات لمصادر ليبية تشير إلى أن سلسلة الانسحابات وعمليات التموضع التي قامت بها الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني من محيط العاصمة طرابلس أمس الأول ومدينه ترهونة أمس جاءت في سياق تقديرات موقف من قبل القيادة العامة لإتاحة الفرصة أمام انطلاق عملية سياسية شاملة من أجل إنهاء الأزمة المتفاقمة منذ أكثر من تسع سنوات، التي شهدت تصعيدا خطيرًا خلال الأونة الأخيرة.