حدث ليلاً| حادث أعلى "وصلة الموت" بالشيخ زايد.. والصحة تكشف تطورات أبحاث بلازما المتعافين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تكشف تطورات أبحاث علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين

قال الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، هي واحدة من البحوث الإكلينيكية التي تم إجراؤها واتخاذ خطوات فيها، وحققت نتائج مبشرة وناجحة عند تطبيقها على المرضى التي تعاني من حالات حرجة وتحتاج رعاية مركزة، مشيرة إلى أن تحول الأمر من فكرة إلى بروتوكول بحثي كامل هو أمر هام.

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الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمن مسجد الحسين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "أسباب رفع البلاء" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي سيتم نقلها إذاعيًا وتلفزيونيًا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين.

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3 سيارات إطفاء تنقذ قاطني شقة ببولاق الدكرور من النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون خسائر في الأرواح.

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بالصور.. حادث مروري أعلى "وصلة الموت" بالشيخ زايد

لم تمر سوى 24 ساعة على حادث مروع أودى بحياة 3 شُبان وأصيب رابع أعلى وصلى دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد رقم (4) حتى تكرر الأمر بنفس الطريق أمام مركز تجاري شهير، أمس الجمعة.

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صحة كفر الشيخ تسجل 36 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، إصابة 36 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقًا.

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الإمارات: قطر فرّقت مسارات الخليج.. والمنطقة لن تعود إلى ما قبل الأزمة

قالت الإمارات إن الخليج العربي تغير ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه» قبل قطع العلاقات مع قطر قبل ثلاث سنوات، حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

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فيديو- حريق في مبنى تابع لشركة أمازون بولاية كاليفورنيا

اندلع حريق في مستوع يتبع شركة أمازون في منطقة ريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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رسميا.. بايدن يخوض سباق الرئاسة الأمريكية أمام ترامب

اعتمد الحزب الديمقراطي السبت جو بايدن مرشحا رسميا للحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

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شركة أدوية عالمية تبدأ في إنتاج لقاح محتمل لعلاج كورونا

أعلنت شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا أنها بصدد البدء في إنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجدّ.

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