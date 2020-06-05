لمواجهة كورونا.. "المحامين": القوات المسلحة توافق على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن القوات المسلحة وافقت أمس الخميس، على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات التي طلبناها لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف في بيان اليوم: "انتدبت زميلي عضو المجلس صلاح سليمان صباح الاثنين، لإنهاء إجراءات الدفع وترتيب الاستلام، ونرجو أن تكون فاتحة خير في محاصرة الوباء".
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