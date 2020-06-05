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لمواجهة كورونا.. "المحامين": القوات المسلحة توافق على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات

12:26 م الجمعة 05 يونيو 2020
لمواجهة كورونا.. "المحامين": القوات المسلحة توافق على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات

نقيب المحامين رجائي عطية

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن القوات المسلحة وافقت أمس الخميس، على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات التي طلبناها لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان اليوم: "انتدبت زميلي عضو المجلس صلاح سليمان صباح الاثنين، لإنهاء إجراءات الدفع وترتيب الاستلام، ونرجو أن تكون فاتحة خير في محاصرة الوباء".

رجائي عطية القوات المسلحة الكمامات والمطهرات فيروس كورونا

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