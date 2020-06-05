قطع المياه عن 10 مناطق في أسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 10 مناطق بمدينة أسوان وضعف المياه فى مناطق وسط المدينة، وذلك نظرًا للقيام بأعمال ربط خطوط مياه الشرب للعمارات الجديدة الخاصة بمشروع تطوير منطقة الصحابي وسط مدينة أسوان، بجانب عمل الصيانة اللازمة لبعض المحابس بطريق السادات وجبل شيشه.

وقال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق شارع كسر الحجر ومناطق الشيخ هارون والبشارية وكيما وعزب كيما والصداقة القديمة ومساكن الأولى بالرعاية والمدينة الصناعية والسيل، علاوة على مناطق طريق السماد، فضلاً عن ضعف المياه بمناطق وسط المدينة، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء الجمعة وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي السبت.

وأهاب رئيس الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضًا الجهات الخدمية المعنية بتدبير احتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات وفناطيس لإمدادهم بمياه الشرب مجانًا.