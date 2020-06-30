الإسكان تعلن مدة فترة تقديم التظلمات على نتائج الإعلان الـ 12

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تقديم طلبات التظلم بالإعلان الثاني عشر، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو2020، حيث كان من المقرر غلق باب تقديم طلبات التظلم الثلاثاء 30 يونيو 2020.

وأكد الصندوق عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن ذلك فرصة أخيرة لجميع العملاء غير المنطبق عليهم الشروط طبقاً لنتائج الفرز لاستيفاء استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار و استمارة الحجز، في حالة عدم التوقيع عليهما أثناء التقديم، على أن يتم رفع المستندات عن طريق الرابط الإلكتروني:

لمعرفة نتيجة الفرز أو تقديم تظلم يمكنكم زيارة :https://cservices.shmff.gov.eg/complaints