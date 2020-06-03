نائب محافظ القاهرة: حصر بائعي سوق الخميس بالمطرية تمهيدًا لنقلهم

كتب- محمد نصار:

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، متابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة لحصر الباعة بسوق الخميس بالمطرية تمهيداً لنقلهم إلى سوق المسلة الجديد والذي تقيمه وزارة الأوقاف، حيث يجري حاليًا حصر الباعة بلجنة مشكلة من الحي وشرطة المرافق وقسم المطرية.

وقال صابر، وفق بيان للمحافظة، اليوم الأربعاء: سيتم نقل الباعة فور انتهاء لجنة الحصر من عملها وانتهاء أعمال التشطيبات بالسوق الجديد.

ويأتي ذلك في إطار توجبهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة القضاء نهائيًا على ظاهرة الأسواق العشوائية في نطاق العاصمة ونقل الباعة إلى أسواق حضارية تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري لأحياء العاصمة.