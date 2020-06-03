كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات في مصر.. والوفيات تتجاوز 40 ألفًا في بريطانيا

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة، حصيلة الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي شهدت تراجعًا عن الايام السابقة، حيث تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

يأتي هذا بينما تعدى عدد الحالات المصابة في العالم حاجز 6 ملايين، وإعلان بريطانيا تجاوز حالات الوفاة 40 ألف حالة.

وجاءت أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم خلال الـ24 الماضية على النحو التالي:

انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تُصدر بيان كورونا اليوم

منظمة: وفاة 127 صحفيًا بكورونا حول العالم أغلبهم خلال أداء وظيفتهم

بعد وصول حالات مصابة.. اليونان تعلق جميع رحلات الطيران مع قطر

إيران تحمّل مواطنيها مسؤولية انتشار كورونا: "يتصرفون بتهور"

الأمم المتحدة: المانحون تعهدوا بتقديم ١.٣٥ مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن

غير كورونا.. أضرار صحية خطيرة للكمامات الدوارة

أسامة هيكل: مجال الإعلام أكثر سوق تأثرت سلبًا بكورونا

وفيات كورونا في بريطانيا تناهز 40 ألف حالة

كندا تبدأ في الاستعداد للقاح كورونا المنتظر بطلب ملايين المعدات الضرورية

"مفيش كرسي فاضي".. منار يتوقع موعد عودة حركة الطيران

أوكرانيا: اجتزنا الموجة الأولى من الوباء بشكل جيد نسبيًا

إصابات كورونا في تشيلي تتجاوز 100 ألف

مطار القاهرة يستقبل 9 رحلات من السعودية والكويت وانجلترا

طوكيو تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 19 يومًا

هل تغيرت قوة فيروس كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 5 آلاف

بالأرقام.. دراسة: الكمامات والتباعد الاجتماعي يقللان فرص الإصابة بكورونا

كيف غيّر كورونا دماغ مريضة فقدت حاسة الشم؟

الصين: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

"سموها كورونا".. مريضة ترزق بمولودة في حجر كفر الدوار بعد 11 عامًا من الانتظار