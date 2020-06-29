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170 مليون جنيه لإحلال الخط الهوائي بكابلات أرضية بشرق القاهرة

11:37 م الإثنين 29 يونيو 2020
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كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الاثنين، عقدًا مع شركة المدكور للمشروعات، لتنفيذ وإنشاء الكابل الأرضي شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين جهد 220 ك.ف من النوع XLPE اتساقًا مع إجراءات تنفيذ محور الشهيد بمنطقة الوفاء والأمل.

أوضحت مشالي في تصريحات لها، أن العقد يتضمن إحلال الخط الهوائي شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين بكابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE قطاع 1× 2000 مم2 بطول مسار 4,8 كم.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 170 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من حساب المشروعات الاستراتيجية وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 6 أشهر من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع واستلام أمر الإسناد.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

الاجتماع صباح مشالي الشركة المصرية لنقل الكهرباء كابلات كهرباء أرضية الكهرباء

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