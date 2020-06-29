5 محاور و35 كوبري.. تعرف على مشروعات افتتحها السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس

كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عددًا من المحاور والكباري وصل إلى 5 محاور رئيسية و35 كوبري، عبر الفيديو كونفرانس.

حيث افتتح الرئيس محور "النزهة / الميرغني / الخليفة المأمون" بطول 12 كيلو ويضم 5 كباري (الحجاز - الجلاء - السبع عمارات - الميرغني - العروبة).

كما افتتح الرئيس السيسي محور "أبو بكر الصديق - تحيا مصر" بطول 18 كيلو متر، و18 كوبري (ألماظة - سفير - المحكمة - ابن الحكم - الحلمية - المطرية - عمر المختار- الأميرية).

وعقب الرئيس السيسي، على كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار بعد افتتاح محور "أبو بكر الصديق / تحيا مصر" قائلًا: "إحنا قولنا هنسمي المحور ده محور الفريق محمد العصار.. وزي ما قولنا هذه الكباري مكتوب عليها أسماء الشهداء سواء من شهداء الجيش والشرطة والأطباء".

كما تم افتتاح محور "الدائري/ جوزيف تيتو/ طريق النصر" بطول 21 كيلومترًا و7 كباري (يوسف عباس - الطيران - عباس العقاد - المشير أبو غزالة - الصاعقة - جوزيف تيتو) إلى جانب توسعة وتطوير طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي بطول 46 كيلومترًا و6 كباري (الجيش - جاردينيا- طريق الداعم - القاهرة الجديدة - حديقة الأسرة - الشروق).

كما افتتح الرئيس محور الفريق إبراهيم العرابي بطول 13.5 كيلومتر و5 كباري (جمال عبدالناصر - مصطفى كامل - الطوارئ - طريق بلبيس) إلى جانب افتتاح محور (روكسي - رمسيس) وكوبري مشاة.