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رئيس جهاز الشروق: دعم مستشفى المدينة بجهاز "تحليل صورة دم كاملة"

11:26 م الأحد 28 يونيو 2020
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(مصراوي):

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، دعم مستشفى الشروق العام "بجهاز تحليل صورة دم كاملة" بجانب عقد صيانة للجهاز لمدة سنة شامل قطع الغيار، تم توفيرها بالتنسيق بين الجهاز ومجلس الأمناء وممثلي المجتمع المدني، للمساعدة في إجراء التحاليل المطلوبة للكشف على حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الغيطي: "الجهاز يتمكن من إجراء 60 تحليلًا في الساعة، وإظهار النتائج من خلال تقرير مطبوع موضح به تفاصيل الحالة، علاوة على تزويد الجهاز بالمحاليل اللازمة للمساهمة في إجراء (2400) اختبار".

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه جارٍ التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني، لتوفير المزيد من المستلزمات الطبية حرصًا على السلامة العامة، وضمن الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تحليل الدم جهاز تحاليل مستشفى الشروق مدينة الشروق

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