تعرف على الإجراءات الاحترازية في متحف الفن الإسلامي عقب إعادة افتتاحه



(مصراوي):

أكد الدكتور ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي، إعادة افتتاح المتحف بداية من شهر يوليو المقبل.

وحول الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها، قال عثمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تم تجهيز وتنفيذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية لحماية جميع الزائرين والعاملين فيها، وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، والتي جاءت كالتالي:

1- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين، الأمناء، ومفتشي الآثار.

2- قياس درجة حرارة العاملين يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

3- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

4- توفير أدوات وقاية شخصية مثل: (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

5- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

6- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

7- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها مثل: (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

8- وفي حالة زيارات الأفواج السياحية والرحلات، فسيتم مراعاة عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

9- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

10- مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.