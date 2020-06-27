"مدمرة وتقضي على 80 محصولًا".. نقيب الفلاحين يحذر من "دودة الحشد"

كتب- أحمد مسعد:



قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ظهور "دودة الحشد" بقرية المراشدة في محافظة قنا ينذر بكارثة، متهمًا وزارة الزراعة بالتهاون والإهمال، في الاستعداد لمواجهة الحشرة الفتاكة.

وأضاف أبو صدام، أن دودة الحشد دخلت مصر منذ أكثر من عام، وسجلت لأول مرة في شهر مايو 2019.

وأوضح أبوصدام، مساء اليوم السبت، أن دودة الحشد الخريفية، لا تقل خطورة عن وباء كورونا، لكونها تقضي على أكثر من 80 نوعًا من المحاصيل الزراعية التي تزرع في مصر، مشيرًا إلى أن ظهورها الآن مع ارتفاع درجة الحرارة، يزيد من خطورتها ويهدد الأمن الغذائي لكل المصريين.

وقال أبوصدام، إن الذرة هو المحصول المفضل للحشرة، التي لا تتعدى دورة حياتها 30 يومًا في فصل الصيف مقابل 90 يومًا في الشتاء، ومن المعروف أن الحشرة ليس لها فترة سكون، وتضع نحو 2000 بيضة في المرة الواحدة، تفقس جميعها بعد يومين أو ثلاثة في فصل الصيف.

وحذر أبوصدام، وزارة الزراعة من الاستهانة بـ"الحشرة المدمرة" والاعتماد على البيانات الاطمئنانية، وترك المقاومة للمزارعين دون المكافحة الجدية، بعد ورود أنباء عن انتشارها في زراعات الذرة بقرية المراشدة مركز الوقف بمحافظة قنا.