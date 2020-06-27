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صور: المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمساجد لأول مرة منذ إغلاق كورونا

05:18 ص السبت 27 يونيو 2020
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تصوير- علاء أحمد:
أدى مصلون، السبت، أول صلاة فجر بالمساجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في أول يوم لفتح بيوت الرحمن بعد قرار الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي الذي فرضته قبل أشهر لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضي في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

صلاة الفجر فيروس كورونا إجراءات الإغلاق

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