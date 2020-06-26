حدث في 8 ساعات| حقيقة الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي.. وتفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تصريحات وزير الدفاع عن أن الجيش المصري سيظل أمان الأمة العربية، وإعلان حالة الطقس، وإعلان الأزهر موعد وشروط عودة الصلاة في المساجد، واستقبال مطار القاهرة 36 رحلة لنقل العالقين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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