القوات المسلحة توقع عقدًا لإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء



كتب- محمد سامي:



أعلنت القوات المسلحة، عن توقيع عقد اتفاق بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (حسن علام للإنشاءات) لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفي.



ووفق بيان، اليوم، حضر توقيع العقد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية، ومحافظ كفرالشيخ، ووكيل بنك الاستثمار القومي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلاً عن وزارة البترول.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، أهمية المشروع في تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب المصري للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفرالشيخ والدقهلية ودمياط.



يذكر أنه تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق آفاق استثمارية جديدة تدفع بالاقتصاد المصري إلى الأمام.