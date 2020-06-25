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مقدم 50 ألف جنيه.. الإسكان: طرح 204 قطع أراضٍ سكنية بملوى الجديدة

10:29 ص الخميس 25 يونيو 2020
مقدم 50 ألف جنيه.. الإسكان: طرح 204 قطع أراضٍ سكنية بملوى الجديدة

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع في الحصول على المسكن الخاص بهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، في بيان، الخميس، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.

وأشار الوزير، إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 28/6/2020.

وزير الإسكان عاصم الجزار ملوي الجديدة

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