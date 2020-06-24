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رياح مثيرة للرمال وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

12:21 م الأربعاء 24 يونيو 2020
رياح مثيرة للرمال وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام بداية من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، سجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 35- 22، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 39- 24، جنوب الصعيد 43 - 27.

وتابعت الهيئة، أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أيضًا على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدل على السوال الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 33- 22، السواحل الشمالية 28 - 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 26، جنوب الصعيد 40 - 25.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة، إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 34- 22، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 24، جنوب الصعيد 39- 26.

وعن طقس يوم السبت، قالت الهيئة سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يكون لطيف ليلا على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 35- 22، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 36- 24، جنوب الصعيد 41- 26.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأحد حار على القاهرة والوجه البحري،وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 27.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، بينما يكون الجو غائم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن طقس الاثنين حار على القاهرة والوجه البحري،وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 27.

ووصل متوسط الرطوبة خلال الـ6 أيام على القاهرة 82%، الوجه البحري 80%، السواحل الشمالية 87%، جنوب سيناء 65%، شمال الصعيد 65%، جنوب الصعيد 40%.​

ارتفاع الرطوبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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