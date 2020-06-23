صورة مبشرة ورائعة.. "اتحاد الغرف" يشيد بجهود الدولة لإعادة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الأيام الماضية شهدت أحداثاً مهمة تصب في صالح صناعة السياحة المصرية وعودتها من جديد.

وأوضح الوصيف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن كل تلك الأحداث تتكامل لترسم صورة رائعة للسياحة المصرية، وتؤكد أنها استعدت جيدًا لاستقبال السائحين في منتجعاتها المختلفة بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح بدءًا من أول يوليو المقبل، وتبعث الأمل في فتح باقي المقاصد السياحية الأخرى أمام السائحين في أقرب وقت.

وأشار الوصيف إلى أن النقطة الإيجابية الكبرى في كل تلك الأحداث أنها جاءت نتيجة تناغم وتنسيق كامل بين عدة جهات للعمل لصالح السياحة؛ وفي مقدمة تلك الجهات وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وجهد مقدر أيضًا من كل الوزارات والجهات الحكومية؛ حيث يعمل الجميع كفريق متجانس لحل المشكلات التي تواجه صناعة الأمل.

وأكد رئيس الاتحاد أن من بين الأحداث المهمة قيام وزارة السياحة والآثار بإطلاق فيلم دعائي رائع تحت عنوان "رحلة سائح بمصر"، مشيرًا إلى أن الفيلم شهد أيضًا تنسيقًا خلال مختلف مراحله بين الوزارة وهيئة تنيشط السياحة والاتحاد والغرف السياحية، وكان هناك تعاون مشترك في تمويل إنتاج الفيلم وإقراره بالصورة الرائعة التي خرج بها.

وأشاد الوصيف بقيام وزارة السياحة والآثار بتمويل خطة تسويقية للفيلم في عدة شبكات عالمية؛ في مقدمتها "سي إن إن" و"ديسكفري"، بجانب حملة لعرض الفيلم بوسائل التواصل الاجتماعي بأهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

ونوه رئيس اتحاد الغرف السياحية بإصدار وزارة السياحة والآثار كتيبين باللغتين الإنجليزية والعربية يتضمنان كل الضوابط التي اعتمدتها الوزارة لعودة السياحة الدولية، مشيرًا إلى أن أهم ما في تلك الضوابط أنها لاقت إشادة كبار منظمي الرحلات حول العالم؛ بما يبشر بالعودة السريعة لحركة السياحة إلى مصر، موضحًا أن تلك الضوابط شهدت جهدًا كبيرًا حتى تخرج بتلك الصورة المشرفة للسياحة المصرية.

وأعرب الوصيف عن سعادته للجولة التي أجراها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بكل من الغردقة وشرم الشيخ قبل أيام، وحرصه على اصطحاب ممثلي نحو 34 من كبرى الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، وممثلي وسائل الإعلام الكبرى بأهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر؛ ومنها ألمانيا واليابان وإيطاليا، وشملت الجولة زيارات للفنادق الحاصلة على الشهادات الصحية بالمدينتين واستعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة بها؛ تمهيدًا لاستقبال السائحين، بجانب استعراض خطة الأوتوبيسات السياحية والإجراءات الطبية بها، وأيضًا زيارة مراكز الغوص في شرم الشيخ ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها تلك المراكز لحماية السائحين والعاملين بها.

وأضاف الوصيف أن تلك الزيارة حققت هدفها تمامًا وذلك من خلال ما تابعناه من تغطية متميزة بكل وسائل الإعلام الدولية للزيارة والانطباعات الإيجابية للغاية التي رصدوها، وجاهزية منتجعاتنا بصورة واقعية لاستقبال السائحين.

وأكد رئيس الاتحاد أن هناك جهدًا يستحق الإشادة أيضًا في هذا الجانب من قبل أجهزة المحافظتين؛ وعلى رأسهما اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومساندتهما جهود تجهيز المنتجعات لاستقبال السائحين.

وقال الوصيف إنه تزامنًا مع تلك الأحداث المهمة للسياحة المصرية جاء إعلان المجلس العالمي للسفر والسياحة حصول مصر على خاتم السياحة الآمنة؛ مما يؤكد جاهزية منتجعاتها لاستقبال السائحين، كما يمثل عنصرًا مهمًّا للترويج للسياحة المصرية.

وأعرب عن أمله في أن تعود الحركة السياحية بشكل كامل وفي أسرع وقت لكل المدن والمقاصد السياحية بمصر، وعودة عمل كل الأنشطة السياحية قريبًا؛ وفي مقدمتها المطاعم.

وأكد الوصيف أن الفترة المقبلة تتطلب التكاتف من الجميع والبعد عن صغائر الأمور لتحقيق هدف واحد وهو عبور الأزمة الحالية وعودة الرواج السياحي بمصر والتواصل مع شركائنا بالخارج لتحقيق هذا الهدف.