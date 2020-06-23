غلق دورات المياه.. مدبولي: إعادة فتح المساجد والكنائس بهذه الشروط اعتبارا من السبت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت إعادة فتح المساجد والكنائس ودور العبادة مرة أخرى للصلوات اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية، مع كافة الإجراءات الاحترازية، التي تعلنها وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، من بينها غلق دورات المياه.

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا