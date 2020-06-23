مدبولي: رصدنا تغيب بعض الأطقم الطبية.. وهذا تكليفنا للمحافظين بشأنهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها إرث ساهم في تدهور هذا القطاع الصحي بالمحافظات، ورغم ذلك "أعتقد أننا نجحنا بنسبة معقولة أسوة بدول المنظومة الصحية بها أعلى كثير وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتابع خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: حدث تغيب عدد من الأطباء، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.​

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بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا