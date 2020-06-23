أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

بها 50 % من الإصابات.. مدبولي: نواجه تحديات كورونا في 3 محافظات

01:14 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
بها 50 % من الإصابات.. مدبولي: نواجه تحديات كورونا في 3 محافظات

الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة وأجهزتها تواجه تحديات كبيرة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل: "نسبة المصابين في هذه المحافظات تتجاوز 50% والوفيات تتجاوز 60% من الأرقام الإجمالية".

وتابع: "المنوفية والشرقية والفيوم والإسكندرية تسجل أعداد كبيرة أيضا".

اقرأ أيضا:

غلق دورات المياه.. مدبولي: إعادة فتح المساجد والكنائس بهذه الشروط اعتبارا من السبت

مدبولي: استمرار غلق الشواطئ والحدائق.. والمواصلات تعمل حتى منتصف الليل

مدبولي: رصدنا تغيب بعض الأطقم الطبية.. وهذا تكليفنا للمحافظين بشأنهم

رئيس الوزراء: رصدنا نقص الأدوية.. وأطالب المواطنين بعدم تخزينها

الحكومة: قرار بإعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت المقبل بهذا الشرط

بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا

مصطفى مدبولي فيروس كورونا مؤتمر صحفي

الخبر التالى:

مدبولي: رصدنا تغيب بعض الأطقم الطبية.. وهذا تكليفنا للمحافظين بشأنهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للمواصلات وفتح مقاهي.. إجراءات جديدة لمواجهة كورونا السبت القادم