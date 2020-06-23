بها 50 % من الإصابات.. مدبولي: نواجه تحديات كورونا في 3 محافظات

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة وأجهزتها تواجه تحديات كبيرة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل: "نسبة المصابين في هذه المحافظات تتجاوز 50% والوفيات تتجاوز 60% من الأرقام الإجمالية".

وتابع: "المنوفية والشرقية والفيوم والإسكندرية تسجل أعداد كبيرة أيضا".

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بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا