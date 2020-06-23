مدبولي: استمرار غلق الشواطئ والحدائق.. والمواصلات تعمل حتى منتصف الليل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة: "استمرار وسائل النقل في العمل حتى منتصف الليل، واستئنافها في الرابعة صباحا مرة أخرى".

وأكد في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع المقبل سيتم توافر كافة الأدوية خلال الأيام القليل المقبلة، مطالبا بعد التكالب وتخزين الأدوية.

وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا