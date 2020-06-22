دون أي مشكلات.. طلاب الثانوية العامة "المكفوفون" يواصلون أداء امتحان اللغة العربية

كتب- أسامة علي:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون)، اليوم الإثنين، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)، بإجمالي عدد (227) طالبًا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات بالمحافظات، واطمأن على تأمين مقرات لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم شكوى بوجود خطأ في السؤال الخامس الجزء (ب) بدلًا من بالإسهاب تصبح بالإيجاز، وتم إلغاء هذا الجزء وإعادة توزيع الدرجة، وتم إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي عدد 907 طلاب.