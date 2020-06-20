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"أونا" تهنئ الدكتور سامي عبدالعزيز لحصوله على جائزة الدولة التقديرية

09:42 م السبت 20 يونيو 2020
"أونا" تهنئ الدكتور سامي عبدالعزيز لحصوله على جائزة الدولة التقديرية

الدكتور سامي عبدالعزيز

(مصراوي):

هنأ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي ويلا كورة وكونسلتو وشفت)، الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية.

ويشغل عبدالعزيز، حاليًا رئاسة لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وتولى عمادة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويعد أحد أبرز أساتذة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية. ويكتب مقالًا أسبوعيًا في موقع "مصراوي".

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية، بعد التصويت الإلكتروني لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة.​

مجدي الجلاد سامي عبدالعزيز جائزة الدولة التقديرية مجموعة أونا جامعة القاهرة إيناس عبدالدايم

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