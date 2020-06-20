"أونا" تهنئ الدكتور سامي عبدالعزيز لحصوله على جائزة الدولة التقديرية

(مصراوي):

هنأ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي ويلا كورة وكونسلتو وشفت)، الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية.

ويشغل عبدالعزيز، حاليًا رئاسة لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وتولى عمادة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويعد أحد أبرز أساتذة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية. ويكتب مقالًا أسبوعيًا في موقع "مصراوي".

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية، بعد التصويت الإلكتروني لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة.​