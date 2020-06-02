رئيس العامة للاستعلامات يعقد الاجتماع الشهري مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية

كتب - مصراوي:

عقد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الثلاثاء، الاجتماع الشهري، مع 50 مراسلا أجنبيا من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الاجتماع يعد تقليدا تحرص عليه الهيئة العامة للاستعلامات، لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي، وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

وأكد ضياء رشوان، على سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري، وأبدى استعداد الهيئة لتسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء على طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، إلى جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين.

وأشار رشوان الي توجيه رئيس الجمهورية، بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفاعليات الوطنية المختلفة.

وقدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها، ضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين، أهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19، وتسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم إنشاؤه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الأطقم الطبية، وإتاحة الفرصة أمام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.

وطالب البعض بتكرار الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشاد الحضور بتكريم رئيس الجمهورية لعميد المراسلين الأجانب في مصر السيد فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر الماضي، واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

ووعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، واستجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه علي استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.