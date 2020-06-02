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وزير القوى العاملة ينعى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بعد وفاته بكورونا

04:58 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
وزير القوى العاملة ينعى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بعد وفاته بكورونا

محمد عرابي رئيس نقابة المناجم والمحاجر

كتب يوسف عفيفي:

تقدم محمد سعفان وزير القوي العاملة، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة العمل، بخالص العزاء لأسرة الشهيد محمد عبد الفتاح عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي توفي اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة السنبلاوين بمحافظة الشرقية.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الحركة النقابية المصرية لن تنسى أبدا؛ رجلا وطنيا وفيا صلدا كافح من أجل عمال المناجم والمحاجر لحصولهم علي حقوقهم، لافتا إلى أن الشهيد كان رجلا متواضعا ذا أدبٍ كبيرٍ، وأخلاقٍ عالية رحمة الله عليه.

وتابع: نسأل الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمتهِ وأن يغفر له، اللهم واعف عنه وأّكِرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الأسود، إلى رحمة الله ورضوانهِ وجناتهِ وفي هذا المقام المؤلم، والحزين، نتقدم بأحر التعازي إلى أسرتهِ والعائلة الكريمة.

محمد سعفان القوي العاملة نقابة المناجم والمحاجر محمد عبد الفتاح عرابي فيروس كورونا

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