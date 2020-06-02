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"حالتهم سيئة".. غرفة المنشات السياحية: أصحاب المطاعم تحملوا خسائر لثلاثة أشهر

12:24 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
"حالتهم سيئة".. غرفة المنشات السياحية: أصحاب المطاعم تحملوا خسائر لثلاثة أشهر

المطاعم

كتب – معتز عباس:

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشات السياحية، إنه يتوقع السماح بعودة فتح المطاعم في الفترة القادمة، مؤكدًا أن كافة المطاعم ستتبع كافة الإجراءات الاحترازية وسيكون عليها رقابة مشددة من وزارة السياحة.

وأضاف "المصري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "الحدث"، اليوم الإثنين، أنه لدينا 65 ألف موظف بخلاف العمالة غير المباشرة، حيث تحمل أصحاب المطاعم رواتب 3 أشهر كاملة في فترة الإغلاق لكنهم لن يستطيعوا دفع رواتب الشهر الرابع، وحالتهم المادية أصبحت سيئة، مطالبًا بتأجيل سداد المستحقات الضريبية مؤقتًا.

وأكد أن هذا الشهر في منتهى الخطورة اذا استمر الإغلاق لأن المطاعم لن تتحمل نفقات أكثر من ذلك، مؤكدًا أن المطاعم مستعدة لتطبيق كافة التدابير الاحترازية والتي هي مطابقة لهيئة سلامة الغذاء ومنظمة الصحة العالمية.

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