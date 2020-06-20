عامل في المطار يعيد 10 آلاف ريال سعودي فقدها راكب

كتب- محمد عبيد:



أعاد عامل بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، مبلغ مالي وقدره 10 آلاف ريال سعودي، لراكب من القادمين من السعودية، أثناء عمله في صالة الوصول، وتم العثور على الراكب قبل مغادرته المطار وتسليمه المبلغ.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية، فوجيء الدكتور ماجد موسى مدير جمرك مبنى 2 بالمطار، بأحد العمال يقترب منه وبحيازته لفة صغيرة، أبلغه العامل إسلام صبحي أنه أثناء عمله داخل الصالة الخضراء وجدها وسط مخلفات كانت سترمى في القمامة ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية.

وتلاحظ لمدير الجمرك وجود اسم عليها يقترن ببيانات أحد الركاب الموجودين في الصالة، والذي كان يسدد رسومًا جمركية وباستدعاءه، أقر بأن بها مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وبالفعل تم التأكد من ذلك وإثبات ذلك في دفتر أحوال الشرطة في وجود العقيد تامر عبدالحفيظ رئيس المباحث، وتقدم الراكب بالشكر للعامل الأمين.

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