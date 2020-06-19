563 راكبًا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة على 3 رحلات

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 3 رحلات استثنائية إلى لندن وألمانيا وإيطاليا، لإجلاء 563 راكبًا من جنسيات مختلفة منعهم تعليق الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا من مغادرة البلاد.

وقالت مصادر بالمطار: سيرت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى كل من لندن وميلانو وعلى متنهما كل رحلة منهما 174 راكبا، في حين سيرت إحدى شركات الطيران العالمية رحلة إلى فرانكفورت وعلى متنها 215 راكبًا.

وأوضحت المصادر أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادمة أو المغادرة من المطارات المصرية منذ ‪19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​