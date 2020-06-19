مجانًا.. التعليم: مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية على المنصة الإلكترونية
القاهرة - (أ ش أ):
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة، في كل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة.
وقال شوقي -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة- إنه يمكن للطالب الدخول على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.
وأشار إلى أن المراجعات متاحة مجانًا، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، ولفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
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