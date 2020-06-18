محافظ الجيزة يتفقد أقسام العزل والرعاية بمستشفيات إمبابة و6 أكتوبر وبولاق

كتب- أسامة علي:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، زيارة لمستشفيات 6 أكتوبر المركزي وحميات إمبابة وإمبابة العام وبولاق الدكرور ومركز الرعاية الصحية الأولية بوراق الحضر للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الجيزة، خلال الجولة، على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كافٍ منها.

كما تفقد راشد، غرف العزل والفحص والتصنيف والأفاقة والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ووحدة الرعاية المركزة وأماكن صرف مخزون الأدوية والغسيل الكلوي، مؤكدا أنه بتضافر الجهود سنتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها ويتم دعمهم بكافه السبل للمرور من تلك الجائحة.

ووجه راشد، مديري المستشفيات بإجراء الكشف على أي مريض يأتي للمستشفي قائلا: مفيش حاجة اسمها مريض يروح بيته من غير ما يتكشف عليه طالما جالك في المستشفي، مشددًا على إجراء الحجز للحالات التي تستدعي حالتها المرضية إلى ذلك.

وشدد راشد، على انتظام صرف الأدوية والعلاج اللازمة لكافة الحالات المرضية والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة لحل أي معوقات أو توفير أي نواقص على الفور.

وحرص المحافظ، على متابعة مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

وحرص المحافظ، على تفقد العيادات المتنقلة التابعة لمركز الرعاية بوراق الحضر والتي تؤدي الخدمة الطبية للمرضى بعدد من التخصصات.

ووجه محافظ الجيزة، الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبيه لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدآ على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها علي الفور.​