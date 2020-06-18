انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتعود مجددا لمعدلاتها الطبيعية، وانتهاء الموجة الحارة.

وأوضحت الهيئة، أن القاهرة الكبرى تشهد طقسا معتدل نهارا، لطيف ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، على الوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت: من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.

فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى 32 - 21

الوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية الغربية 27 - 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 - 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 - 26

شمال الصعيد 33 - 23

جنوب الصعيد 41 - 27 ​