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10 تعديلات جديدة لتشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

12:39 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
10 تعديلات جديدة لتشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

الفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

أقرت غرفة المنشآت الفندقية، 10 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المتبعة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وكشفت وزارة السياحة والآثار، أن عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة تخطى 155 فندقًا حتى الآن، مؤكدة استمرار لجان الفحص، في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وجاءت التعديلات كالتالي:

1- استمرار الالتزام بضوابط التشغيل المقررة للمطاعم.

2- حظر الخدمة الذاتية بالبوفية في مطاعم الفنادق المرخص لها.

3- السماح بخدمة البوفية غير المفتوح.

4- السماح بطفلين مرافقين فقط أقل من 12 عام في الغرفة.

5- السماح باستقبال رواد من خارج الفندق في مطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

6- الالتزام بنسب الإشغال المقررة وباقي الضوابط المعتمدة سابقا.

7- استمرار حظر النادي الصحي في الفنادق.

8- التزام الفندق بتعقيم الغرف وتهويتها جيدا لمدة 12 ساعة بين تسكين كل نزيل وآخر.

9- تطبيق الحجر الصحي على العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، قبل المغادرة بغرض الإجازة الاعتيادية وعند العودة للعمل بالمدن السياحية.

10- ضرورة إلتزام إدارة الفندق بالإخطار الفوري لوزارة الصحة والسكان عن ظهور أي حالة إصابة بكورونا.

وبدأت الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، بداية من الشهر الجاري، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

الفنادق شهادة السلامة الصحية مجلس الوزراء

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