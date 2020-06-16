"تشريعية النواب" تناقش رفع الحصانة عن إلهامى عجينة

كتب- مصراوي:

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها، منذ قليل، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وذلك بمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام. وتأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، من إثبات النائب إيهاب عجينة حضوره في اللجنة.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، على لسان وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض أطباء وممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدرون دورهم.

كانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية أصدرت بيانًا حول زيارة النائب إلهامي عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.​