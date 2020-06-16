"عربية النواب" تبحث طرد سفير حكومة السراج من مصر

كنب- مصراوي:

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أزمة تعذيب عدد من العمالة المصرية، بليبيا على يد عدد من الجماعات الموالية لحكومة السراج.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش بقوة طرد سفير حكومة السراج من القاهرة، بسبب ما تعرضت له العمالة المصرية بليبيا من تعذيب.

كان مهدي العمدة، عضو مجلس النواب، أشار خلال اجتماع اللجنة أمس إلى ما يتعرض إليه العاملون في ليبيا من إهانات على يد الميليشيات الإرهابية، موضحًا أن هناك فيديو متداولا في هذا الشأن.

من جانبها، ردت الوزيرة نبيلة مكرم: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج".