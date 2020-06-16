أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"عربية النواب" تبحث طرد سفير حكومة السراج من مصر

11:40 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
"عربية النواب" تبحث طرد سفير حكومة السراج من مصر

مجلس النواب

كنب- مصراوي:
تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أزمة تعذيب عدد من العمالة المصرية، بليبيا على يد عدد من الجماعات الموالية لحكومة السراج.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش بقوة طرد سفير حكومة السراج من القاهرة، بسبب ما تعرضت له العمالة المصرية بليبيا من تعذيب.

كان مهدي العمدة، عضو مجلس النواب، أشار خلال اجتماع اللجنة أمس إلى ما يتعرض إليه العاملون في ليبيا من إهانات على يد الميليشيات الإرهابية، موضحًا أن هناك فيديو متداولا في هذا الشأن.

من جانبها، ردت الوزيرة نبيلة مكرم: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج".

مجلس النواب لجنة الشئون العربية ليبيا مصطفى بكري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تصدر بيانًا قبل الاجتماع الحاسم لمفاوضات سد النهضة