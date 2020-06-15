رئيس البرلمان: انتخابات ٢٠١٢ جاءت بكوارث ومصائب تعانيها مصر حتى الآن

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الانتخابات التي جرت في عام 2012 جاءت بكوارث ومصائب تعانيها مصر حتى الآن، لافتًا إلى أن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هي احترام نزاهة الانتخابات.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على مقترح للنائب هيثم الحريري، في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بأن تكون القائمة نسبية وليست مطلقة في مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، على غرار انتخابات مجلس الشورى في عام 2012.

ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد إنه ليس هناك في تاريخ مصر السياسي ما هو أسوأ مما حدث في الانتخابات التي جرت عام 2012، مضيفًا: "إن هذه الانتخابات شهدت استغلالًا دينيًّا واستخدامًا للمال السياسي في أبشع صوره".

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين تنص على أن: يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.