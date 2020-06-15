القوى العاملة تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على طبيب مصري بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الطبيب المصري تامر شوشة، اختصاصي الأطفال، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب بمقر عمله بمستوصف الصليبية الجنوبي بالكويت من قبل أحد الوافدين العرب، وتسبب في كسر بعظام الركبة بعد إجراء الأشعة اللازمة، ما استدعى تدخلا جراحيا وتركيب شرائح ومسامير، اليوم الاثنين، بأحد مستشفيات العظام بالجهراء.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت متابعة حالة الطبيب المصري وزيارته بالمستشفى، ومتابعة حالته للاطمئنان على صحته أولا بأول، وإبلاغه بأن الوزارة تتابع جميع حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء، وإجراءات العملية الجراحية باعتبارها إصابة عمل.

وأكد أن القيادة السياسية وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن.

ووجه الوزير - من خلال المستشار العمالي- المواطن المصاب بالتواصل الدائم مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت الذي يتابع حالته وسير التحقيقات بالتنسيق مع القنصلية، منوها إلى أن سفير مصر بالكويت طارق القوني، والقنصل العام والمستشارين العمالي والقانوني بجانبه.

وفي تقريره لوزير القوي العاملة، أوضح المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، سبب الواقعة قائلا: "إنه في أثناء الكشف على نجل الجاني وهو طفل رضيع عمره لا يتجاوز 8 أشهر، تقيأ على ثياب والده ما أثار غضبه، وأخرج الوالد الطفل من العيادة، وقام باتصال هاتفي سمعه فريق التمريض يطلب ممن اتصل عليه أن يأتيه بسلاح، ثم دخل على الطبيب بحجة أن الطفل يحتاج إلقاء نظرة عليه، ثم بعد خروج الطبيب خارج الغرفة ركله في ركبته فأسقطه أرضا، ولم يستطع التحرك، وعلى الفور قام الأمن بالتدخل لحماية الطبيب واستدعاء الشرطة، وفي أثناء كتابة محضر الواقعة استطاع الجاني الهروب، ولا يزال البحث مستمرا عنه على الرغم من تفريغ الكاميرات والتعرف على هويته".

ولفت المستشار العمالي إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية تكثف جهودها لإلقاء القبض على الوافد العربي، المتهم بالاعتداء على الطبيب المصري وكسر ساقه.

يذكر أن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا بقيام شخص يرتدي الزي الوطني، بالاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف الصليبية الشمالي، فتوجه على الفور عدد من رجال الأمن إلى موقع البلاغ؛ وتبين أن الطبيب لا يقوى على السير، وأنه يعاني من آلام مبرحة، لتتم إحالته بسيارة إسعاف إلى مستشفى الجهراء، وبإجراء الأشعة تبين وجود كسر في الساق.

وبسؤال الطبيب أفاد بأن شخصا ونجله دخلا عليه المستوصف، ودار بينهما حديث، إلا أنه فوجئ بالشخص يعتدي عليه بالضرب، قبل أن ينصرف مسرعًا.

وبمراجعة كاميرات المستوصف، تم تحديد هوية المعتدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ حيث أمر وكيل نيابة الجهراء بسرعة ضبطه وإحضاره. ووجه وكيل النيابة بتصنيف القضية باعتبارها جناية، بعد أن تلقى التقرير الطبي الخاص بالطبيب، والذي تضمن كسرًا في الساق جراء قيام المدعي عليه باستخدام العنف المفرط مع الطبيب.

من جانبه، أكد مصدر أمني أن ضبط الوافد سيتم في غضون فترة وجيزة، خاصة أنه تم تحديد هويته من خلال البطاقة المدنية التي استخدمها في المستوصف، والتي تخص ابنه المريض.