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"الحق في الدواء" يطالب بمراجعة قرار استقبال مصابي كورونا بمستشفيات التأمين الصحي

08:04 م السبت 13 يونيو 2020
"الحق في الدواء" يطالب بمراجعة قرار استقبال مصابي كورونا بمستشفيات التأمين الصحي

مستشفى التأمين الصحي


كتب- أحمد جمعة:

طالب المركز المصري للحق في الدواء، وزارة الصحة، بمراجعة قرارها الخاص باستقبال جميع مستشفيات التأمين الصحي لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم السبت، إنه "يُحذر من هذه الخطوة بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة لمرضى التأمين الصحي".

كانت هيئة التأمين الصحي شددت على عدم رفض استقبال أي من مصابي "كورونا"، ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وإعطاء العلاج وفقا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرَّة بالمستشفى.

وشدد المنشور الذي أرسلته الهيئة إلى مديري الفروع والمستشفيات، على إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابي "كورونا"، على أن يتم عمل امتدادات داخل أقسام الطوارئ والأقسام الأخرى لاستقبال جميع المرضى من المصابين.

كما يمنع خروج أي حالة من الاستقبال والطوارئ إلا بعد التنسيق مع مستشفى آخر وتحت مسؤولية وعلم إدارة المستشفى، كما يتم التنسيق مع مديرية الصحة أو الشؤون الطبية أو المكتب الفني.

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