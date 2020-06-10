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هل أصحاب فصيلة دم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية ترد

11:56 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
هل أصحاب فصيلة دم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية ترد

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

نفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، بيير نيبيث، صحة الأنباء التي ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقال نيبيث: "الجميع معرضون حالياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ونحتاج لدراسات أكثر ولمعرفة أكثر عن طبيعة فيروس كورونا المستجد".

منظمة الصحة العالمية فصيلة دم A فيروس كورونا

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