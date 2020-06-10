هل أصحاب فصيلة دم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية ترد
كتب - أحمد جمعة:
نفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، بيير نيبيث، صحة الأنباء التي ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وقال نيبيث: "الجميع معرضون حالياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ونحتاج لدراسات أكثر ولمعرفة أكثر عن طبيعة فيروس كورونا المستجد".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان