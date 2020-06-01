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​​الوطنية للإعلام: التعاقد مع المركز الطبي للسكة الحديد ساري لاستقبال مصابي كورونا

11:43 م الإثنين 01 يونيو 2020
​​الوطنية للإعلام: التعاقد مع المركز الطبي للسكة الحديد ساري لاستقبال مصابي كورونا

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

(مصراوي):


أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم بالفعل إبرام التعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، ويستقبل المركز الحالات المصابة بفيروس كورونا من الزملاء لتقديم الخدمة الطبية لهم طبقًا للقواعد المتبعة.

ونظرًا لما حدث بالأمس وهو اليوم الأول من التعاقد من تزاحم بعض الزملاء أمام المركز الطبي، وعدم التنسيق باتباع الإجراءات اللازمة مع المركز، ننوه بأنه جاري التحقيق فيما حدث مع التأكيد بأن التعاقد ساري مع المركز الطبي.

وناشدت الوطنية للإعلام الزملاء بالتواصل مع الرعاية الطبية من خلال طوارئ الرعاية الطبية على رقم داخلي 5299 ورقم خارجي 25787022 للتنسيق مع المركز الطبي لاستقبال الحالات وتذليل العقبات.

وأشارت الوطنية للإعلام، إلى أنه جاري على وجه السرعة التعاقد مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الإصابة بمرض كورونا. ​

الهيئة الوطنية للإعلام المركز الطبي لسكك حديد مصر فيروس كورونا

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