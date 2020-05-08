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وصول ثالث طائرة عالقين مصريين إلى مطار القاهرة من الكويت

11:58 م الجمعة 08 مايو 2020
وصول ثالث طائرة عالقين مصريين إلى مطار القاهرة من الكويت

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ثالث رحلة استثنائية قادمة من الكويت، لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 150 عالقًا مصريًا من المتواجدين هناك، بعد وقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول الركاب، تحت إشراف الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، وتم نقل العالقين إلى منطقة العزل المخصصة تحت حراسة أمنية لمدة 14 يومًا للوقاية من فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة.

مطار القاهرة الدولي الكويت فيروس كورونا كوفيد19

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