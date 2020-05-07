كورونا في الوطن العربي: 4 دول بلا إصابات.. ووفيات مصر في المركز الثاني
إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هي سوريا وليبيا وموريتانيا وجيبوتي، بينما سجلت فلسطين حالة إصابة واحدة، وسجلت اليمن حالة إصابة وحالة وفاة.
واحتفظت مصر بالمركز الرابع من حيث إجمالي عدد المصابين، بعد السعودية وقطر والإمارات، والمركز الثاني في إجمالي عدد الوفيات بعد الجزائر.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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7981
عدد المصابين
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1887
عدد المتعافين
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482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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3784085
عدد المصابين
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1255685
عدد المتعافين
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264679
عدد الوفيات
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