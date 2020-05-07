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كورونا في الوطن العربي: 4 دول بلا إصابات.. ووفيات مصر في المركز الثاني

09:36 م الخميس 07 مايو 2020
كورونا في الوطن العربي: 4 دول بلا إصابات.. ووفيات مصر في المركز الثاني

كورونا في الدول العربية

إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هي سوريا وليبيا وموريتانيا وجيبوتي، بينما سجلت فلسطين حالة إصابة واحدة، وسجلت اليمن حالة إصابة وحالة وفاة.

واحتفظت مصر بالمركز الرابع من حيث إجمالي عدد المصابين، بعد السعودية وقطر والإمارات، والمركز الثاني في إجمالي عدد الوفيات بعد الجزائر.

فيروس كورونا كوفيد 19 الوطن العربي

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كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3784085

    عدد المصابين

  • 1255685

    عدد المتعافين

  • 264679

    عدد الوفيات

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