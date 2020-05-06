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الجيزة: الانتهاء من التخطيط المروري لشارع سليمان أباظة

05:40 م الأربعاء 06 مايو 2020
الجيزة: الانتهاء من التخطيط المروري لشارع سليمان أباظة

شارع سليمان أباظة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحي الدقي ليكون استكمالًا لمنظومة الطرق والمحاور التي تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال تفقده أعمال التطوير اليوم، أنه تم الانتهاء من إجراء تخطيط مروري لشارع سليمان أباظة ليظهر بالشكل اللائق استكمالًا لمخططات التطوير الجارية وتشمل توسعة الشارع والاستفادة القصوى من جميع المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية وكذلك إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة.

وشدد المحافظ، على مديرية الطرق وحي الدقي بمتابعة الالتزام بكافة المعايير أثناء وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الشارع.

وفي سياق متصل، تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، موجها بمتابعة دورية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من التنفيذ وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة.

وحرص راشد، خلال جولته، على الوقوف على متابعة تنفيذ قرار عدم تعدي السيارات والمنشآت على الأرصفة حيث ضبط راشد أحد السيارات المتعدية على الرصيف بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وعلى الفور استدعى راشد ونش، المرور لرفع السيارة وتوقيع الغرامة القانونية المحددة للتعدي على الرصيف المخصص للمشاة.

وشدد المحافظ على توقيع غرامات مشددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتتسبب في إتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله .

ووجه محافظ الجيزة، بفتح وتشغيل جراج العقار رقم 5 ميدان أبوالمعالي بحي العجوزة والذي أغلقه ملاك العقار على مدار سنوات ما سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالشارع.

رافق المحافظ، خلال جولته، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، المهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، واللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة .​

شارع سليمان أباظة الجيزة حي الدقي التخطيط المروري

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